В сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За прошедшие сутки 26 сентября на фронте в Украине зафиксировано 187 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском; там украинские защитники отбили 42 и 36 штурмов соответственно.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра 27 сентября, 947-х суток полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Как отмечается, по уточненной информации, накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 71 авиаудар, сбросив 96 КАБов.

Кроме этого, совершили более 4800 обстрелов, из них 224 – из РСЗО.

В частности, враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Атинское, Биланы, Храповщина, Казачье, Большая Писаревка, Кондратовка, Могрица, Искрисковщина, Яструбино, Студенок, Ходыно, Яструбщина, Малая Корчаковка, Суходол, Свеса Сумской области; Купянск-Узловой, Петропавловка, Глушковка, Ковшаровка, Кругляковка Харьковской области; Надежда, Серебрянка, Райгородок, Новомарково, Дружба, Клебан-Бык, Петровка, Богоявленка, Новодонецкое, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области и Казачье Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в свою очередь нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника.

На Харьковском направлении произошло три боеприкосновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанская.

На Купянском шло 20 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 15 боевых столкновений. Враг атаковал у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском шли четыре боя. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском произошло десять боеприкосновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Миньковки, Григоровки и Белой Горы.

На Торецком велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском защитники Украины отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидового и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском русские захватчики совершили пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявления.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отразили штурмы противника неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском признаках формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет КАБ и ударные БПЛА, совершает минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, в сутки враг нанес 16 авиаударов, использовав при этом 19 КАБов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить противнику ощутимые потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии боевого столкновения.

Всего за прошедшие сутки потери России на фронте составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили 21 танк, 48 бронемашин, 58 артиллерийских систем, два средства ПВО, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и две единицы спецтехники окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, войска России достигли продвижения на Покровском направлении, а также в районе Часова Яра. В то же время, несмотря на заявления пропагандистов Кремля, ВСУ сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке на Времовском направлении.

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