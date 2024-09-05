В сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг совершил 52 штурмовых действия на Покровском направлении, а также пытался прорвать украинскую оборону на Краматорском и Кураховском.

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Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ на 08:00 5 сентября в Facebook. Также противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиационных удара, применив, в частности, 100 КАБов, а также совершил более 4100 обстрелов, 107 из них – из реактивных систем залпового огня.

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