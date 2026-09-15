В Таганроге после ракетной атаки загорелся завод, где ремонтируют военные самолеты. Видео

В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог в Ростовской области РФ был под ракетной атакой. В этот раз целью, по предварительным данным, стало авиастроительное предприятие "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева".

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Там ремонтируют и модернизируют военные самолеты, в частности А-50 и Ту-95МС. Об этом сообщают паблики Exilenova+ и Supernova+.

В городе была объявлена ракетная тревога, о чем сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Российские мониторинговые ресурсы заявили, что есть "последствия на земле".

Местные жители поделились в сети кадрами, на которых виден пожар на территории завода имени Бериева.

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Ранее Украина уже атаковала Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева – удары были нанесены в 2024 году и в конце 2025 года.

Что известно об атакованном заводе

Завод имени Бериева – одно из ключевых российских предприятий, где разрабатывают и ремонтируют военную авиацию. Согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, там осуществляют ремонт и модернизацию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным профильного издания Defense Express, комплекс также является разработчиком перспективного самолета ДРЛВ А-100 "Премьер" и выпускал самолеты-амфибии Бе-200 на основе проекта А-40 "Альбатрос", которые существуют лишь в нескольких экземплярах.

Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

Издание Defense Express писало о том, что завод имени Бериева должен был выполнить ремонт трех Ту-95МС всегов 150 километрах от линии фронта.

"Если учесть профиль "ТАНТК им. Бериева", то можно предположить, что контракт предусматривал модернизацию этих бомбардировщиков до уровня Ту-95МСМ с установкой внешних узлов подвески крылатых ракет Х-101. Перешло ли это предприятие к практической реализации данного контракта – пока неизвестно", – говорится в статье.

Также есть сообщения, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева был привлечен к производству дронов типа "Молния".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Силы обороны Украины очень эффективно нанесли удары по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе. Также они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния".

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