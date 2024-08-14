В течение лета оккупанты нанесли более 2000 ударов по Сумщине: Клименко объяснил необходимость создания буферной зоны на Курщине

В Сумской области из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин. Поэтому создание буферной зоны на территории Курской области является необходимым шагом для защиты приграничья от ежедневных вражеских обстрелов.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Через постоянный российский террор первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысяч детей. Создание буферной зоны на территории Курской области – шаг, призванный оградить наши пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов", – написал он в Telegram-канале.

По словам министра, в течение этого лета оккупанты нанесли более 2 тысяч ударов по территории Сумщины, применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны, минометы.

Но враг не жалеет не только украинцев, но и собственное население.

"Жители населенных пунктов в зоне проведения оборонной операции были брошены россией без необходимого. Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать резинопомощь", – сообщил он.

Клименко подчеркнул, что все гуманитарные инициативы Украины осуществляются только с соблюдением норм международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве обсуждают создание на контролируемой ВСУ российской территории военных комендатур. Также прорабатываются решения по безопасности и гуманитарной помощи местному населению.

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