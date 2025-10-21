В Торецке бойцы 'Люті' уничтожили вражескую огневую позицию и взяли в плен оккупанта. Видео

Силы обороны Украины показали видео современного боя в городской застройке. На кадрах, снятых в Торецке Донецкой области, наши воины вели огонь по позиции врага в многоэтажке, а также захватили в плен одного из российских захватчиков.

Опасные операции в Торецке выполнял батальон специальных операций "Еней" Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". Ролик появился в Telegram-канале правоохранителей 21 октября.

Осторожно, звучит нецензурная лексика!

Полицейские лишили врага огневых позиций

Защитники нашей страны снимали на камеру дорогу к месту выполнения боевого задания, передвижение по городу под прицелом российских FPV-дронов, стрельбу по противнику (которую они вели из полуразрушенных зданий), а также россиянина, который попал в руки Сил обороны.

"Именно так ребята ликвидировали вражеские силы, засевшие в одной из многоэтажек в Торецке, превратив ее в огневую точку.

После серии точных поражений позиции противника были уничтожены, а один из захватчиков – захвачен в плен", – отметила пресс-служба.

"Идеально слаженная работа воинов снова дала ожидаемый результат: вражеские позиции ликвидированы, а угроза уничтожена", – заявили представители Национальной полиции Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, после того, как государство-агрессор РФ оккупировало Бахмут в Донецкой области, город так и остался призраком с изувеченными домами, разбитыми улицами и отсутствием нормальных условий для жизни. Ни одного целого здания в Бахмуте не осталось. Видео, показывающее реалии этого города осенью 2025 года, можно посмотреть в нашем материале по ссылке.

