'В трудные времена нас спасает отзывчивость': житель Днепра доверил свою историю музею 'Голоса Мирных'

В доме в Днепре, в который 14 января ударила российская ракета, 79-летний Евгений Козловский живет почти полвека! В день трагедии его с супругой не было дома. Квартира разрушена, но, невзирая на весь ужас, мужчина испытывает огромную помощь и поддержку от неравнодушных. Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Квартира разбита, окна, двери входные выбило, находиться там нельзя. Но очень много помощи, люди сплотились. Я просто поражен, мне даже плакать хочется... Отзывчивость людей в столь тяжелое время — это нас спасает", — признается Евгений.

В доме он жил почти 50 лет: с тех пор, когда угловых подъездов не было, всего четыре секции, построенные в 1976 году. Дом предназначался преимущественно для участников войны, был аккуратным, хорошо оформленным извне и изнутри.

"При взрыве нас не было дома. Когда вылетали рамы, они прошли над столом, где мы обычно сидим с женой, и врезались в противоположную стену. Если бы мы были дома, нам бы головы отрубило", — рассказывает мужчина.

Евгений говорит, что хочет и сам помогать людям, пострадавшим от войны. Пока же главное — чтобы было где жить. И несмотря на все проблемы, мужчина продолжает благодарить тех, кто оказывает поддержку.

"Очень спасибо нашему народу. Дружному, единому. И дай Бог, скорее бы победа!", - говорит Евгений. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Евгения вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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