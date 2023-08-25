В центральной Украине воздушная тревога: угроза применения 'шахедов'

Вечером в пятницу, 25 августа, в нескольких областях в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили, что российские оккупанты запустили по Украину ударные дроны "Shahed".

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Украинцев призвали находится в безопасных местах.

По состоянию на 22:00 сигнал был объявлен в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

В 21.54 в ВС отметили, что вражеские "шахеды" уже находятся в воздушном пространстве Полтавщины.

В 22:44 жителей Харькова предупредили о движении дронов оккупантов с разных направлений.

"Внимание! Харьков – оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" с разных направлений!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа, по всей Украине четыре раза была объявлена воздушная тревога. Оккупанты поднимали в небо истребители МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".

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