В центре внимания бои за Бахмут и Марьинку, войска РФ формируют новые части из-за значительных потерь – Генштаб

Противник продолжает концентрировать усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там украинские воины отразили 36 атак врага. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Между тем войска РФ несут огромные потери и вынуждены формировать новые части вместо разбитых. Об этом в вечерней оперативной сводуе рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба самые ожесточенные бои 12 мая шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: захватчики совершили за сутки 36 атак. Горячее всего – под Бахмутом и Марьинкой, которые оккупанты отчаянно пытаются захватить.

Тем временем украинские воины наносят захватчикам сокрушительные потери.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", – рассказали в Генштабе.

Уровень потерь в российских войсках настолько ощутим, что командование государства-агрессора вынуждено не просто доукомплектовывать разбитые подразделения, но и принялось формировать новые части.

"В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины. Подавляющее большинство подписавших контракт не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать денег", – отмечено в сводке.

В то же время вражеская армия не отступает от привычной для нее тактики террора гражданского населения Украины.

В течение суток войска РФ нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ракетных ударов по Краматорску и Запорожью россияне снова применили ЗРК С-300.

Высокой остается угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

В целом на разных направлениях ситуация на протяжении 12 мая была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок не обнаружены.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук Харьковской области.

– На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

– На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победе Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времьевка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

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