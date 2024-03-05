В ТЦК объяснили, почему раздают повестки на улицах, и рассказали об использовании бодикамер

Представители ТЦК и СП начали общаться с военнообязанными на улицах и в публичных местах, поскольку по месту регистрации они на контакт не идут. Причем военные стали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта фиксировать его и таким образом избегать манипуляций.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, вручение повесток по месту жительства всегда являлось основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных.

Однако, как заметил Истомин, даже в мирное время мужчины прятались, не открывали двери или родные говорили, что они там не живут. Кроме того, большое количество людей проживает не по месту регистрации и давно не обновляло данные.

"Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д.", – отметил спикер.

Он отметил, что многие украинцы просто ждали толчка – сами не щли, пока не получили повестку. Кое-кто вообще сам просит выписать им повестку.

"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Это делают люди из числа военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП являются структурным подразделением ВСУ), наделены соответствующими полномочиями военным комендантом", – подчеркнул он. Истомин.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский музыкант и военнослужащий ВСУ Андрей Хливнюк призвал военнообязанных в Украине не ждать повесток, а идти на фронт добровольцами. Он отметил, что защитники, воюющие с оккупантами уже 10 и 2 года, очень устали, поэтому украинская армия нуждается в усилении в аспекте человеческого ресурса.

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