В Туапсе взорвались новые резервуары на НПЗ: масштаб пожара значительно вырос. Видео

В российском Туапсе Краснодарского края взорвались новые резервуары с нефтью. После очередной атаки, в ночь на 28 апреля, масштаб пожара значительно увеличился.

Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+". Местные сняли на видео густой черный столб дыма, поднимающийся над объектом.

"На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, и масштаб пожара значительно увеличился", – говорится в сообщении.

Что известно о ночной атаке

Прошлой ночью россияне пожаловались на новую атаку беспилотников, которые наведались на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. В результате ударов там вспыхнуло несколько очагов возгорания.

OSINT-аналитики ASTRA предположили, что, вероятно, атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12.

В то же время в Telegram "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки нового пожара в районе порта и НПЗ.

"На них видно сильное задымление в результате пожара. Это может указывать на поражение инфраструктуры, отвечающей за переработку нефтепродуктов", – отмечается в сообщении.

Что известно о НПЗ в Туапсе

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупных российских нефтеперерабатывающих предприятий, расположенное в Краснодарском крае. Он функционирует как единый производственный комплекс вместе с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе", а значительная часть его продукции направляется на экспорт. Сам завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Туапсинский нефтяной терминал расположен в акватории морского порта Туапсе и находится в эксплуатации АО "Черномортранснефть", входящего в состав ПАО "Транснефть". Этот объект является одним из ключевых экспортных терминалов юга России, через который осуществляется отгрузка нефти через Черное море. Его годовая мощность составляет около 7 миллионов тонн.

Напомним, первый удар по НПЗ "Туапсинский" произошел в ночь на 16 апреля. Только 19 апреля масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью там снова раздались взрывы. На этот раз атака принесла еще большие разрушения.

Дым от возгорания на нефтеперерабатывающем заводе растянулся на более 300 километров и достиг территории Ставрополя. Местные жители жаловались на дожди с нефтью и остатками горения. В Черном море у побережья образовалось большое нефтяное пятно.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтяное пятно, которое появилось после атаки беспилотников на морской терминал "Роснефти" в Туапсе движется по Черному морю. Недавно, его край появился в 30 км от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

