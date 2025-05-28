В Украине будут судить российского военного, который расстрелял двух украинских военнопленных. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту, который сейчас находится в плену. Речь идет о стрелке 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватчиков. Этот россиянин расстрелял двух воинов ВСУ.

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Как отметили в СБУ, это произошло еще в начале 2025 года, в январе. В Офисе генерального прокурора уточнили, что события имели место в Гуево Суджанского района Курской области.

9 января оккупант вместе с другими приспешниками из состава диверсионно-разведывательной группы расстрелял двух пленных воинов ВСУ. Но через два дня после убийства эту ДРГ нашли и атаковали украинские воины ССО. По результатам боестолкновения вражеское подразделение было уничтожено, а фигурант взят в плен.

Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего военного преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Так, было выяснено, что оба украинских военных попали в плен к россиянам после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.

Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате оба украинца погибли на месте.

Гуево – населенный пункт, расположенный на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина. Российское село было взято под контроль ВСУ одним из первых, еще 7 августа 2024 года.

Во время упомянутых событий Гуево оставалось под контролем Украины.

Следователи СБУ сообщили оккупанту о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Это статья о военных преступлениях, предусмотренных в Конвенции об обращении с военнопленными, и статья об умышленном убийстве, совершенном группой лиц. По ним пленному захватчику грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте". Уже известно как минимум о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников.

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