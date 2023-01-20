В Украине "демилитаризовали" завербованного Пригожиным гражданина Танзании, ранее отбывавшего тюремный срок – ВВС

Под Бахмутом Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали 33-летнего гражданина Танзании Таримо Немеса. Он был завербован в Евгением Пригожиным в ЧВК "Вагнер" в октябре 2022 года и погиб спустя несколько недель.

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Об этом сообщает BBC News со ссылкой на российские СМИ и родственников погибшего. Отмечается, что "Федеральное агентство новостей" сообщило, что наемник погиб 24 октября 2022 года, однако семья танзанийца сообщила BBC, что узнала о его смерти всего три недели назад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы предостерегали его от поездки на войну. В последний раз мы с ним общались 17 октября, когда он уже был членом "Вагнера". Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели", – цитирует издание родственника, пожелавшего остаться анонимным.

Известно, что Таримо Немес учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на присоединение к ЧВК "Вагнер".

Это второй известный случай смерти африканца в составе ЧВК "Вагнер". В ноябре стало известно, что в Украине погиб гражданин Замбии Лемехани Ньиренда, также завербованный в наемнике в колонии.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнер" из Волгоградской области РФ по имени Александр Кнауб. 24-летний мужчина оставил бизнес, чтобы убивать украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует осужденных в одной из тюрем России на войну в Украине. Он предупредил зэков о тяжелых условиях на фронте, но пообещал им помилование через полгода.

Позже стало известно, что Пригожин завербовал до 10 тысяч заключенных на войну в Украине. На фронт для совершения новых преступлений из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но даже маньяк-каннибал.

Информация о вербовке зэков вызвала волну недовольства среди россиян, на что Пригожин ответил: "Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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