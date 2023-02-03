В Украине ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер", который сидел за кражу взрывчатки. Фото

В Украине ликвидировали 49-летнего наемника ЧВК "Вагнер" Алексея Евсеева из поселка Калиново Свердловской области РФ. Завербовали его в ЧВК в одной из колоний, где россиянин отбывал наказание за кражу взрывчатых веществ с химзавода.

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Об этом сообщает паблик "Перец | Нижний Тагил" в российской соцсети ВКонтакте. Отмечается, что на войну в Украине зек согласился добровольно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На службу шел добровольно, но по неволе, отбывая тюремный срок за уголовное преступление. Осужден он был за кражу взрывчатых веществ с местного химзавода. Знакомые говорят, что хотел глушить рыбу. В общем, бессмысленное преступление", – говорится в российском некрологе.

Хотя, со страниц Евсеева в соцсетях можно заключить, что он был типичным представителем воровской субкультуры и ожесточенным криминальным элементом.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнер" из Волгоградской области РФ по имени Александр Кнауб. 24-летний мужчина оставил бизнес, чтобы убивать украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует осужденных в одной из тюрем России на войну в Украине. Он предупредил зэков о тяжелых условиях на фронте, но пообещал им помилование через полгода.

Позже стало известно, что Пригожин завербовал до 10 тысяч заключенных на войну в Украине. На фронт для совершения новых преступлений из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но даже маньяк-каннибал.

Информация о вербовке зэков вызвала волну недовольства среди россиян, на что Пригожин ответил: "Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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