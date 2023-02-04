В Украине ликвидировали оккупанта-отца семерых детей из Ярославля, который добровольцем пошел убивать украинцев. Фото

Вооруженные силы Украины ликвидировали 46-летнего российского контрактника Алексея Рубченкова из Ярославля. До войны он пел в местном церковном хоре и воспитывал семерых детей, но затем добровольно поступил на военную службу по контракту и уехал убивать православных украинцев.

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О смерти горе-оккупанта сообщили местные СМИ. Отмечается, что на подпевки к Кобзону многодетного оккупанта украинские воины отправили 9 января 2023 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Украине 9 января погиб стрелок, старший сержант Алексей Рубченков. Известно, что Алексей по собственному желанию подписал контракт, чтобы поехать участвовать в боевых действиях. Его знакомые пишут прощальные письма в социальных сетях", – пишет ярославское издание.

"Скорбное известие в нашем приходе. Певчий, отец семерых детей, чтец нашего прихода отдал жизнь за веру и родину во время участия в "СВО", – написал на своей странице в российской соцсети ВКонтакте священник Иоанн Православный, который вероятно и благословлял Рубченкова убивать православных украинцев.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнер" из Волгоградской области РФ по имени Александр Кнауб. 24-летний мужчина оставил бизнес, чтобы убивать украинцев.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Иркутска, до войны работавшего завхозом в храме.

Перед этим ВСУ ликвидировали российского оккупанта Василия Бабилюка, который, убивая украинцев, хотел дослужиться до звания майора. До пенсии ему оставалось три года.

Еще в Украине был ликвидирован контрактник российской армии из 74-ой отдельной мотострелковой бригады Александр Кабаков, оскорблявший Украину и украинцев в сети. Известно, что Кабаков был родом из города Ангарск Иркутской области РФ. После школы он отучился в одном из вузов в Томске, женился, а затем пошел на срочную службу.

Кроме этого, ВСУ ликвидировали оккупанта, пробывшего на войне всего полтора дня. Речь идет о 51-летнем добровольце Дмитрии Чернобаеве, который уже похоронен в российском Волгограде. Родственники оккупанта рассказали, что он ушел на фронт якобы не из-за денег, поскольку был достаточно обеспеченным, а "по зову сердца". По их словам, ликвидированный россиянин считал, что диктатор РФ Владимир Путин – "молодец".

Еще можно вспомнить оккупанта Александра Арбузова, перед поездкой на войну обещавшего стать "новым хозяином" Украины. Его также ликвидировали наши защитники.

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