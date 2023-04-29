В Украине ликвидировали оккупанта Вдовина, который хвастался фото в футболке с надписью New York

В Украине ликвидировали оккупанта Вячеслав Вдовин, который отправился на войну из мест заключения свободы. До своей "демилитаризации" захватчик хвастался в сети футболкой с надписью New York.

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Подробности о службе, месте и дате гибели оккупанта в РФ скрывают. Об этом сообщил Telegram-канал сооснователя международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперта Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оккупант был родом из города Кизел Пермского края. Судя по фотографиям, ликвидированный захватчик был одним из наемников частной военной компании "Вагнер" и, вероятно, отправился на войну против Украины прямиком из тюрьмы.

В сети обратили внимание на футболку оккупанта с надписью New York, ведь государство-террорист Россия продолжает утверждать, что воюет не против Украины, а якобы против США и всего НАТО.

Также известно, что захватчику было 39 лет. Никаких других подробностей в РФ о военном преступнике не сообщили.

Напомним, за сутки 28 апреля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 580 российских оккупантов. Так, общее количество ликвидированных за период полномасштабной войны военнослужащих армии государства-террориста РФ уже достигло 190 040 человек.

Ранее основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сделал громкое заявление о том, что его группировака "заканчивается". Вскоре это преступное формирование "уйдет в историю".

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые российские оккупанты предпочитают самоликвидироваться еще до отправки на войну в Украину. Такой случай произошел с мобилизованным россиянином из Ленинградской области, тело которого обнаружили под Белгородом.

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