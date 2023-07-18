В Украине на передовой заметили шведские танки Stridsvagn 122, являющиеся аналогом Leopard 2: в чем из особенность. Видео

В Украине на передовой заметили шведские танки Stridsvagn 122, являющиеся аналогом немецкого Leopard 2. Это едва ли не наиболее защищенные танки на вооружении Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, шведская техника отличается усиленной броней в лобовой части, а также значительным усилением брони люков и крыши башни.

"Также видим маскировочные комплекты типа Barracuda. Они несколько похожи на вражеские российские КССС "Накидка" на Т-90М, которые существенно уменьшают видимость танка в тепловом диапазоне", – добавил Бутусов.

Стоит отметить, что бригада ВСУ, около 5000 военных, прошла подготовку в скандинавской стране и освоила танки Stridsvagn 122 мм, БМП Stridsfordon 90 и САУ Archer. Еще в начале мая защитники вернулись в Украину.

Танки шведского производства, представляющие собой вариант немецкого танка Leopard 2A5, Швеция передала для укрепления обороноспособности Украины во время войны с российскими войсками.

Всего в Украину прибыло 10 таких машин.

Stridsvagn 122 – основной боевой танк шведской армии, созданный по лицензии как версия немецкого Leopard 2A5. Танк обладает мощной 120-мм гладкоствольной пушкой, способной вести огонь различными боеприпасами, в том числе фугасными и бронебойными. Strv 122 значительно улучшен в бронезащите и получил дополнительную модульную броню.

Также у Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Напомним, в сети появились новые фото танков Leopard 2 немецкого производства, переданные Украине международными партнерами. Эти боевые машины усилили защитников страны и уже стоят на боевом дежурстве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall получил значительный заказ от Бундесвера на поставку боеприпасов для танков Leopard 2. Сумма контракта была расширена примерно до 4 миллиардов евро.

– Ранее сообщалось, что Rheinmetall откроет завод на западе Украины по производству бронетехники в течение трех месяцев, то есть до октября 2023 года.

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