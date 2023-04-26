В Украине начался новый этап войны, но контрнаступлению ВСУ пока мешают несколько факторов, – Майкл Кларк

Война в Украине перешла в новую фазу, однако украинские войска пока не начинают контрнаступление. Они ждут всех поставок необходимого оружия и сухой погоды, когда дороги просохнут от грязи.

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Об этом Sky News рассказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк. "Я считаю, что мы наблюдаем начало серии уловок и обманных действий, вероятно, с обеих сторон. В этом отношении начался следующий этап", – сказал он.

Как отмечает издание, некоторые эксперты восприняли новости об украинских атаках в последние дни как признак начала долгожданного весеннего контрнаступления ВСУ. В частности, идет речь о взрывах в Токмаке на Запорожье, переправе через Днепр в Херсоне и успехах ВСУ в Кременной.

Однако Украина пока вряд ли решила начать полномасштабное наступление, считает Кларк.

"Если украинцы захотят преподнести настоящий сюрприз – что было бы опасно – Киеву нужно еще немного времени. Предстоит еще многое реорганизовать и накопить оружие для наступления. Некоторые страны НАТО медленно выполняют то, что обещали", – пояснил эксперт.

Он добавил, что погода в Украине все еще сырая, а земля еще недостаточно просохла после зимы. Прогноз на следующие две недели также обещает дожди.

"Поэтому, пока тяжелый металл не начнет двигаться, мы не увидим масштабов, формы и направления украинского наступления. Когда это произойдет, мы заметим", – сказал Кларк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США считают, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае на основе операции вдоль береговой линии Азовского моря.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме украинского контрнаступления. Информацией о нем владеет ограниченный круг лиц. Когда настанет время, украинцы увидят результаты собственными глазами.

– Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ на Херсонщине сейчас зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра.