В Украине начинают выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе: что нужно знать

В Украине начинается выдача документов на право пребывания в пограничной полосе. В частности, изменения предполагают введение некоторых ограничений.

Об этом сообщает Госпогранслужба. Ограничения заключаются в необходимости получения разрешения лицами, планирующими находиться в пределах пограничной полосы.

Они будут касаться свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе.

Отмечается, что Правительство Украины внесло изменения в постановление Кабмина от 27 июля 1998 г. № 1147 "О пограничном режиме". Новое постановление № 1292 от 7 декабря 2023 г. вводит ограничения, которые заключаются в необходимости получения разрешения лицами, которые планируют находиться в пределах пограничной полосы. Эти решения представляются органами ГНСУ, которые выполняют задачи в определенной зоне ответственности, их контакты можно найти по ссылке.

В частности, строительство, вырубка деревьев, видео- и фотосъемка местности, туристические путешествия и другая деятельность, предусмотренная пунктом 17 Положения о пограничном режиме, также должна проводиться с разрешения и информирования пограничного ведомства.

Отдельно определена категория лиц, которым такие разрешения получать не нужно. В частности:

– Лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу

– Водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки

– Лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе

– И другие лица согласно определенному перечню

Напомним, ранее отмечалось, что блокада поляками границы с Украиной наносит ущерб не только украинскому бизнесу, но и польским предпринимателям. Из-за забастовок на границе польские компании, ведущие бизнес с Украиной, уже потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямой ущерб.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Туск 9 марта провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты, в рамках которых заблокировали границы с Украиной. Никаких соглашений не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!