В Украине недовольны пессимизмом США по поводу контрнаступления ВСУ

Согласно утекшим в сеть документам Пентагона, украинское политическое руководство испытывает недовольство в связи с тем, что США скептически относятся к возможностям Украины провести контрнаступление. Некоторые журналисты предполагают, что такие негативные оценки США могут привести к снижению доверия между Киевом и Вашингтоном перед предстоящим контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщило издание Politico. Ранее США не верили в возможность Украины противостоять полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года. И сейчас снова некоторые наблюдатели указывают на то, что США могут недооценивать Вооруженные Силы Украины.

"Высокопоставленные украинские чиновники расстроены просочившейся в феврале "совершенно секретной" оценкой, согласно которой Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированной операции", — пишут журналисты.

Источник издания, сообщил, что ранее США не верили в способность Украины выдержать полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года. Однако сейчас, по словам этого источника, США снова могут недооценивать Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны страны.

Согласно сообщению издания, чиновник Минобороны Украины сообщил, что украинские военные уже смогли доказать, что западные аналитики могут ошибаться.

"Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению войск России", — сказал источник.

Напомним, что 8 апреля газета The New York Times сообщила, что в сети появилась новая порция документов США, в том числе и секретных, по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных. Официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Издание CNN написало, что утечка такой информации якобы заставила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, ПВО, размерах и готовности батальонов.

Этот инцидент обеспокоил Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке информации с подробным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением. В ОП тогда заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Министерства обороны государства не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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