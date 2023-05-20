В Украине объявили подозрение российскому генералу, захватывавшему Харьковщину

Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа из РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. В начале войны военный преступник отдал подчиненным приказ на прорыв государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

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Под командованием Рузинского российские военные временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В СБУ отметили, что генерал Рузинский непосредственно выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины. Для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области военный преступник задействовал более 4 тыс. российских военных, входивших в состав оккупационной группировки "Балаклея".

Также в ведомстве установили, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепок".

Кроме того, по информации СБУ, при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области генерал Рузинский неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира – командующего Западным военным округом из России. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты РСЗО "Смерч".

Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей. В СБУ отметили, что за ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более 1 тыс. оккупантов, которые находились в подчинении Рузинского. Более того, сам генерал получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию РФ, где сейчас скрывается от правосудия.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

Ранее сообщалось, что в Украине получили тюремный срок двое российских военных преступников, которые атаковали города на востоке. За решетку отправили наемника ЧВК "Вагнер", а также предателя, который был разведчиком группировки "Шторм" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, о подозрении СБУ известила российского генерала, отдавшего приказ уничтожить самолет АН-225 "Мрія". Это замкомандующего воздушно-десантными войсками РФ Анатолий Концевой, который руководил захватом Гостомельского аэропорта в начале полномасштабной войны.

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