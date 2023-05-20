В Украине бросили за решетку пленных 'вагнеровца' и предателя из Луганщины

В Украине получили тюремный срок двое российских военных преступников, которые атаковали города на востоке. За решетку отправили наемника ЧВК "Вагнер", а также предателя, который был разведчиком группировки "Шторм" оккупантов.

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Обоих взяли в плен на Бахмутском направлении, а ныне приговорили к заключению на 9 и 10 лет соответственно. Доказательную базу на них собрала Служба безопасности, говорится в Telegram-канале ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что один из осужденных – это бывший заключенный из РФ, который в свои 23 года в тюменской исправительной колонии отбывал наказание за изнасилование.

В октябре прошлого года он повел себя на вербовку представителей ЧВК "Вагнер" и подписал контракт в обмен на 200 тыс. рублей и "погашение" судимости.

На войну против Украины "рекрута" перебросили в начале декабря 2022-го, он повоевал на восточном фронте и уже через несколько дней попал в плен к ВСУ.

Украинский суд признал "вагнеровца" виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).

Другой военный преступник получил немного более суровое наказание. Это житель Луганской области, который еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину присоединился к рядам оккупационных подразделений южного военного округа ВС РФ.

Во вражеской армии он сначала был снайпером, а затем разведчиком. Предатель активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.

В начале 2023-го оккупант прошел спецподготовку и был причислен к захватническому отряду "Шторм", который командование ВС РФ сформировало для прорыва украинских позиций возле Бахмута. Уже в марте наши защитники задержали боевика во время боевого столкновения вблизи города-крепости.

Как сообщал OBOZREVATEL, о подозрении СБУ известила российского генерала, отдавшего приказ уничтожить самолет АН-225 "Мечта". Это замкомандующего воздушно-десантными войсками РФ Анатолий Концевой, который руководил захватом Гостомельского аэропорта в начале полномасштабной войны.

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