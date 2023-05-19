СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, который дал приказ уничтожить 'Мрію': подробности

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ уничтожить крупнейший в мире украинский самолет АН-225 "Мрія". Заместитель командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ Анатолий Концевой руководил захватом Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, во время боев за аэропорт и был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет.

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Концевой принимал участие в подготовке, планировании и осуществлении вооруженной агрессии против Украины, под его руководством российские десантные подразделения, в частности на территории Беларуси, готовились к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства еще с 2019 года. Подробности рассказали в СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками из РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого, который участвует в агрессивной войне против Украины. Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 "Мрія", – говорится в сообщении.

В штурме стратегически важного аэропорта Концевой задействовал оккупантов из подразделений спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации РФ. Служба безопасности Украины установила, что этот генерал принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

"По данным следствия, еще с 2019 года он организовал на территории России и Белоруссии подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства", – добавили в Службе.

Собранные СБУ доказательства привели к сообщению Концевому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору лиц).

Российскому генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ходе боев за аэропорт в Гостомеле был уничтожен легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрія". Уникальное воздушное судно перед вторжением России в нашу страну планировали вывезти в Германию, однако не успели этого сделать.

В апреле этого года правоохранительные органы сообщили о подозрении экс-директору государственного предприятия "Антонов". По данным следствия, он, несмотря на предостережения государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате этого в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские снаряды страны-агрессора уничтожили самолет, отметили в Нацполиции.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн

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