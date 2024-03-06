В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Утром 6 марта по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские террористы подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который может быть носителем ракеты "Кинжал".

Борт слетел с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

По состоянию на 8:58 в воздухе зафиксировали уже два МиГа. В 09:07 начали объявлять отбои тревоги по областям.

Напомним, специалисты командования Воздушных сил ВСУ приняли участие в обновлении приложения "Воздушная тревога", чтобы еще больше информировать украинцев об опасности. Теперь для каждого региона появляется предупреждение о наличии повышенной опасности.

"Приложение извещает о повышенной опасности в том или ином регионе. Это добавит людям информации, что действительно что-то летит. Если повышенная [опасность], то действительно надо бежать, потому что не все бегут", – сказал представитель ПС ВСУ Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупационные российские силы, судя по всему, готовы рисковать дальнейшими потерями тактической авиации ради успехов на востоке Украины. По всей вероятности, их основной целью является участок фронта вдоль линии Авдеевка – Донецк.

– Игнат рассказал, что командование армии РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

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