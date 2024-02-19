В Украине объявлена масштабная тревога: в Воздушных силах назвали причину

В Украине около 12:05 понедельника, 19 февраля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Все области стали "красными" из-за взлета российского носителя "Кинжалов" – самолета МиГ-31К. Кроме того, в отдельных регионах в это же время существовала угроза применения Россией баллистических ракет.

Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он предупредил о возможности пусков ракет "Кинжал" в 12:06. Это вооружение угрожает всем украинским регионам, поэтому сигнал тревоги распространился на всю страну.

За несколько минут до этого Воздушные силы сообщали о баллистической угрозе для отдельных областей.

Это Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области, где сирены прозвучали около 12:02, а также центр и восток Украины (12:05).

Добавим: неофициальные мониторинговые каналы писали о том, что в начале воздушной тревоги оккупационные войска, вероятно, выпустили баллистические ракеты. В некоторых городах слышали взрывы. Детали сообщат местные власти.

Напомним, что публиковать подробности о работе украинской ПВО или прилетах запрещено! Призываем находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Как писал OBOZ.UA:

– За последние месяцы агрессор всего один раз запустил по Украине ракеты морского базирования "Калибр" – во время массированной атаки 15 февраля.

– Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что у вражеского Черноморского флота есть проблемы с логистикой. Кроме того, ВПК страны-агрессора не может работать в том объеме, в котором захватчики привыкли использовать "Калибры".

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