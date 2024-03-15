В Украине объявляли масштабную тревогу: в Воздушных силах назвали причину

В Украине днем 15 марта объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Эти вражеские самолеты являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 13:42.

По данным мониторинговых каналов, враг поднял в воздух один МиГ-31К, возможна тренировка/патрулирование воздушного пространства. Тревога может продолжаться до часа.

По состоянию на 14:02 сообщается о фальш-пусках "Кинжалов".

По состоянию на 14:15 в Воздушных силах объявили об отбое угрозы со стороны "МиГа".

Дополняется...