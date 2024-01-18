В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в Воздушных силах назвали причину

Утром 18 января в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Активность вражеской авиации была зафиксирована на аэродроме "Саваслейка" Нижегородской области РФ. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщили, что по состоянию на 8:55 в воздушном пространстве страны-агрессора РФ был зафиксирован один борт МиГ-31К. Однако украинцев предупредили, что количество бортов не влияет на уровень угрозы и после объявления воздушной тревоги призвали пройти в безопасные места.

В командлвании Воздушных сил ВСУ в 9:13 дали отбой тревоги по всем областям.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украине в ночь на 18 января уничтожили 22 из 33 дронов-камикадзе типа Shahed. Также враг ударил по Харьковщине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки ночью 17 января военные впервые применили украинскую систему ПВО FrankenSAM. Благодаря ей защитники сбили вражеский дрон типа Shahed на расстоянии девяти километров.

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