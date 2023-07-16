В Украине осудили уже 53 оккупанта, задокументировано более 95 тысяч военных преступлений, – Костин

Украинские суды вынесли приговоры уже более 50 российским военным. Это стало возможным благодаря большой поддержке международных партнеров.

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Кроме того, задокументировано более 95 тысяч военных преступлений России. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, в сфере документирования и расследования военных преступлений России Офис Генпрокурора уже имеет определенные результаты. Костин подчеркнул, что военные преступления массовые и разнообразные и правоохранители имеют дело с большим количеством преступлений.

"Кто может сказать, что это немного. Когда я общаюсь с международными партнерами, они удивляются этому и говорят: "Это невидимо, что во время войны вы документируете все эти преступления. В свою очередь мы отвечаем: "Да, мы все документируем с вашей помощью, но мы еще эти преступления расследуем, передаем дела в суды и получаем приговоры. Потому что люди не могут ждать справедливости непонятно сколько", – подчеркнул Костин.

Также он отметил, что по состоянию на 15 июля задокументировано более 95 тысяч военных преступлений. В общей сложности 368 лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 219 обвинительных актов. Уже осуждены 53 российских оккупанта.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала для наказания России за ее преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи мирных украинцев содержатся в сети тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях Украины, где они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду. Многих из них оккупанты бросили за решетку даже без предъявления обвинений.

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