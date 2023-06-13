'Нужно наказать агрессора': Зеленский обсудил создание специального международного трибунала для руководителей России. Фото

Владимир Зеленский, президент Украины, выступил с поручением разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивающий необходимость создания специального международного трибунала, главная цель которого заключается в наказании агрессора, который инициировал неспровоцированную войну против Украины. Проект резолюции будет разработан с учетом позиции и согласования с партнерами Украины, чтобы обеспечить скоординированный подход в достижении этой цели.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который будет выражать необходимость создания специального международного трибунала. Этот проект будет согласован с партнерами Украины для достижения скоординированной позиции.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала, который будет судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины", – говорится в сообщении на сайте президента.

Как подчеркивается в сообщении, глава государства отмечает, что оккупационные российские войска в Украине проявляют тяжелые формы агрессии. Это включает в себя незаконную аннексию территорий, убийства, пытки, изнасилования мирного населения, геноцид, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и другие подобные действия.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, начавшего неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский считает простым вопрос, должны ли сесть в тюрьму виновные в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Это всего лишь вопрос того, должны ли понести справедливое наказание убийцы.

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