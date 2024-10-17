В Украине открыли новый лагерь для российских военнопленных: их количество растет. Видео

В Украине появился "Центр-5" – новый лагерь для российских оккупантов, которые попали в плен. Особенностью является то, что там созданы спецусловия для военнопленных с ранениями и различными заболеваниями.

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Проект "Хочу жить" отметил, что количество россиян, ежемесячно сдающихся ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов. Поэтому места содержания военнопленных в Украине очень быстро заполняются.

"Все они [россияне] давным-давно могли бы быть дома в рамках большого гуманитарного обмена "всех на всех", но для своей так называемой родины их возвращение не приоритетно", – отметили координаторы "Хочу жить".

Кроме того, РФ уже третий год как отказывается выполнять требования Женевских конвенций и блокирует создание смешанных медицинских комиссий для проведения репатриации раненых и больных.

В "Центре-5" условия для оккупантов отвечают нормам международного гуманитарного права. У вражеских военнослужащих там есть отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой, доступ к медицинской помощи.

Этот лагерь, как и другие, могут посещать различные международные наблюдатели и СМИ.

"Украина сохраняет максимально возможную открытость в вопросах обращения с военнопленными и придерживается взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций... Мы постоянно требуем от российской стороны зеркального обращения с украинскими пленными", – отметили представители "Хочу жить".

Однако Россия продолжает использовать пленных в качестве инструмента давления и торга, игнорируя не только гуманитарные инициативы Украины, но и элементарные нормы морали и человечности.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября родные защитников Украины, попавших в плен к российской оккупационной армии, встретились в Брюсселе с представителями Еврокомиссии и Европарламента. Они рассказали об ужасных условиях, в которых украинцы содержатся в неволе.

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