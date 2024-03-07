В Украине погиб гражданин Индии, воевавший против ВСУ: он был завербован в войска Путина. Фото

На войне в Украине погиб гражданин Индии Шри Мохаммед Асфан, воевавший на стороне России. В российские вооруженные силы он вместе с двумя другими гражданами Индии попал после того, как их обманули российские агенты и завербовали в качестве "помощников" для вражеских военных.

О гибели Мохаммеда Асфана сообщили 6 марта в посольстве Индии в России. Причина и место его смерти не уточняются.

"Мы узнали о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана. Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию", – говорится в сообщении посольства Индии в Москве.

У Мохаммеда Асфана остались жена и двое детей. В последний раз он общался с родными 31 декабря 2023 года. Согласно рассказам его родственников, Мохаммеда Асфана обманул дубайский агент, который в своем ютуб-канале рассказывает о получении разрешения на работу в России, однако на самом деле люди попадают не на работу, а в российскую армию.

Ранее семья погибшего обращалась к правительству с просьбой о помощи в возвращении мужчин из зоны боевых действий. МИД Индии тогда заявил, что делает "все возможное", чтобы "досрочно освободить" почти 20 индийских граждан, работающих как "вспомогательный персонал" в вооруженных силах России.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Индии принимает меры по возвращению около 20 своих граждан, которые в составе российской армии оказались на линии фронта в Украине. Родственники заявляют, что мужчин обманом заманили на войну. Истории этих людей вызвали широкий резонанс в индийских СМИ, что смутило правительство страны, поддерживающее дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.