Индия пытается вернуть своих граждан, воюющих в Украине в составе армии РФ – FT

Правительство Индии принимает меры по возвращению около 20 своих граждан, которые в составе российской армии оказались на линии фронта в Украине. Родственники заявляют, что мужчин обманом заманили на войну.

Об этом сообщает издание Financial Times. Истории этих лиц вызвали широкий резонанс в индийских СМИ, что смутило правительство страны, поддерживающее дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В Индии заявили, что "активно работают" над тем, чтобы их граждане были досрочно уволены из российской армии.

"Мы вывели некоторых из них и сейчас работаем над тем, чтобы вывести других", – заявили Financial Times в министерстве иностранных дел.

Родственники некоторых из пострадавших утверждают, что их обманули, обещая им работу в российской армии подальше от фронта и возможность постоянного проживания в России на границе с ЕС, что особенно желательно для индусов, ищущих работу.

Так, один из мужчин попал в Москву в ноябре, подписал договор на русском языке, а в декабре его отправили на фронт в Украину, после чего он исчез. Его родственники узнали, что он был ранен в ногу.

Также группа из мужчин из северных индийских штатов Пенджаб и Харьяна, путешествовавших в Россию на Новый год, послала своим родственникам видео, в котором призвали правительство к немедленной помощи. В этом видео один из них сообщил, что их обманул человек, предложивший показать им окрестные местности, и в результате они оказались в Беларуси, где их "отдали российской армии" за незаконный въезд в страну без визы.

"Они собираются отправить нас на передовую, пожалуйста, помогите нам срочно вернуться в Индию", – сказал один из мужчин.

Идея использования иностранных наемников в составе российской армии возникла после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда российское Министерство обороны заявило, что около 16 тысяч сирийцев присоединятся к российским силам в этом конфликте.

Этого не произошло, однако согласно данным Conflict Intelligence Team, независимой группы наблюдателей за военным призывом в России, в армии РФ замечены группы людей из разных развивающихся стран.

Большинство из них привлечены в Россию местными вербовщиками, обещающими им зарплату, подобную тем, что получают российские контрактники, около 2000 долларов в месяц. Эта сумма значительно превышает средние зарплаты в таких странах как Куба и Непал, хотя CIT сомневается в том, насколько фактически эта сумма выплачивается. Однако общее количество иностранных новобранцев остается небольшим.

В частности, это может быть несколько тысяч человек из всех стран, что не сильно влияет на численность российских сил.

Журналисты и волонтеры установили, что к декабрю 2023 погибло чуть более 250 иностранных граждан, которые были в составе российских войск. Среди них были граждане Непала, Ирака и Замбии, но большинство из них входили в страны бывшего советского союза.

Многие жители Центральной Азии приезжают в Россию как трудовые мигранты, и были сообщения о том, что мужчин из этих стран заставляют подписывать контракт с российской армией.

Россия также пытается привлечь иностранцев в свои вооруженные силы, предлагая упрощенный путь к получению гражданства для тех, кто подписывает годовой контракт с армией – закон об этом был принят в сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что наступательные операции, которые Россия активизировала с осени прошлого года, приносят агрессору определенные ограниченные успехи. В то же время, эти успехи достигаются ценой чрезвычайно больших потерь. Но пока Москве удается компенсировать потери путем привлечения достаточного количества новобранцев.

Напомним, ранее в ISW оценили, грозит ли Украине вторжение российских войск из Приднестровья. Аналитики, равно как и военная разведка нашего государства, не видят соответствующих приготовлений на территории анклава.