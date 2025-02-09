В Украине появились истребители четвертого 'плюс' поколения: интервью с авиаэкспертом Храпчинским о новых возможностях

Украина получила новую партию авиации от европейских партнеров – французские Mirage и нидерландские F-16. Парк боевой авиации нашей страны постепенно обновляется, и эти самолеты помогут существенно усилить возможности противовоздушной обороны, в частности, противодействовать вражеским обстрелам. Но когда эта современная авиация может быть задействована в поддержке с неба наступательных действий украинской армии?

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Чтобы Воздушные силы могли мощно поддерживать наши наземные войска в воздухе, нужны дополнительные F-16 и Mirage. Для эффективного и безопасного применения необходимы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые Украина также может получить от западных партнеров, а также дальнейший переход Воздушных сил на стандарты армий НАТО.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– 6 февраля Украина получила новую партию авиации от союзников – Mirage 2000 от Франции и F-16 от Нидерландов. Каков парк военной авиации на сегодня? Как его усугубит этот новый пакет помощи?

– Если говорить о парке имеющихся самолетов, то гарантировано есть эскадрилья F-16, то есть, по натовским стандартам, около 18-20 самолетов. Дополнительно получена первая часть партии Mirage. Это действительно небольшой объем по сравнению с F-16.

Если говорить о наших возможностях, то надо понимать, что мы постепенно обновляем парк, позволяющий нам закрывать вопросы, закрываемые самолетами Су-24. Эти задачи смогут выполнять Mirage. Стоит отметить, что Mirage – это самолеты четвёртого "плюс" поколения. Они имеют современную авионику, радиолокационные системы, которые видят на 100 километров, и дополнительно могут фиксировать любые воздушные и наземные цели на этом расстоянии и уничтожать их ракетами воздух-воздух или модульными авиабомбами в случае работы по наземным целям.

Будут ли использоваться ракеты Storm Shadow/SCALP пока говорить рано. Безусловно, мы все этого хотим, но нужно дождаться, чтобы наши западные партнеры нам предоставили на это разрешение. И на самом деле Mirage 2000-5F не предусматривает возможность эксплуатации этих ракет, но обнадежен тот факт, что самолеты проходили определенную модернизацию для возможности работы по наземным целям. Нужна модификация авионики и системы связи самолета для обмена данными с ракетой.

Надо также понимать, что можно будет говорить о полностью эффективном применении всех этих авиационных компонентов, когда мы получим самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, что позволит нам самостоятельно планировать и решать боевые задачи.

– Могли бы вы перечислить боевые задачи, которые уже сегодня могут закрыть Mirage и F-16, и которые могли бы закрыть в будущем, будь у нас разрешение и соответствующее вооружение от партнеров?

– Прежде всего, стоит отметить, что эти самолеты позволят существенно усилить авиационную составляющую нашей ПВО, то есть противодействовать массированным обстрелам за счет крылатых ракет. Дополнительно есть возможность работать в приграничной и прифронтовой зоне по технике врага. Но без самолетов дальнего радиолокационного обнаружения это будет пока сложно делать.

Поэтому на первом этапе мы будем видеть прохождение боевого слаждения, работу пилотов уже в нашем воздушном пространстве, взаимодействие с другими бортами, с F-16, Миг-29 или Су-27. Это позволит в дальнейшем принимать решения о планировании боевых задач, как именно эти самолеты будут применяться и с какими типами вооружений.

Безусловно, мы хотим получить сразу большое количество самолетов, но здесь нужно понять, что есть необходимость в изменении подхода к выполнению боевых задач со стороны Воздушных сил, нужно говорить об их модернизации, то есть создание возможности работать по натовским стандартам, предусматривающим разрешение на самостоятельное выполнение некоторых элементов работы. То есть, когда пилот самостоятельно принимает решение и выполняет боевую задачу, придерживаясь определенных доктрин.

Следовательно, воздушные силы должны в ускоренном темпе имплементировать стандарты НАТО, с появлением современных западных самолетов этот процесс поэтапно происходит. Когда мы увидим дальнейшие изменения, увидим и непосредственное увеличение парка самолетов. На самом деле, это очень большой объем работы в условиях боевых действий. Сложность еще не имела западных информационных систем типа Link16.

– Вы сказали, что пилот должен самостоятельно принимать решение. У нас сейчас это происходит не так ли?

– За последнее время было сделано много изменений, благодаря которым пилоты F-16 могут самостоятельно принимать решения. Но это не означает полный карт-бланш. Кстати, это мы увидели из сообщения Воздушных сил, когда они рассказывали о пилоте, уничтожившем шесть ракет, имея четыре ракеты под крылом, а две из вражеских он обезвредил авиационной пушкой. То есть пилот известил о том, что он может выполнить задачу, ему сказали, окей, выполняй. Итак, здесь пилот отмечает свои возможности и получает разрешение.

Сейчас такой подход вводится, но все равно есть остатки старых советских подходов, которые нужно искоренять и об этом нужно говорить. Это то, о чем говорили нам американские и британские пилоты, дававшие интервью по поводу имплементации западного вооружения в Воздушные силы. Потому что советский подход не эффективен с натовской техникой и существенно ущемляет ее возможности.

– Еще на этапе обсуждения передачи Украине истребителей F-16 речь шла о перспективах их применения во время наступательных действий. По вашему мнению, когда действительно наша авиация сможет помогать нашим Силам обороны наступать?

– Для установления паритета в воздушном пространстве нужно иметь разнообразный авиационный парк, который будет работать слаженно, который может получать оперативную информацию с линии боевого столкновения – именно для этого Швеция пообещала нам самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые в режиме реального времени могут показать, что происходит на линии боевого столкновения, где стоят вражеские средства. Это позволяет выполнять поддержку из воздуха. И это действительно позволяет пилоту оперативно получать информацию и самостоятельно принимать решения, соблюдая определенные доктрины, позволяющие ему применять определенные виды вооружения.

Итак, для перехода к этапу, на котором мы сможем мощно поддерживать наши наземные войска в воздухе – а здесь стоит вспомнить фразу, что победа на земле куется в воздухе, - нужно получить достаточное количество самолетов F-16 около четырех эскадрилей, по крайней мере, самолетов.

После прохождения боевого согласования, когда наши пилоты отработают совместимые боевые задачи, когда, например, F-16 будут прикрывать Mirage, Миги или Су для нанесения бомбовых ударов крылатыми бомбами по вражеской территории, тогда мы можем говорить о том, что мы увидим их на линии боевого столкновения.

Да, можно заметить: но ведь они проходили обучение за границей, они все это отрабатывали. Но одно дело – проходить обучение за границей, и другое дело – проходить боевое согласование здесь, на месте, в нашем воздушном пространстве для того, чтобы выполнять такие задачи.