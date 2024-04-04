В Украине появится военный омбудсмен: чем будет заниматься

В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военных. Среди основных задач нового ведомства будет предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая система может обеспечить право на справедливость для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, эффективная защита прав военнослужащих и членов их семей предусматривает комплексный подход, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что в Украине работает горячая линия, есть инструменты мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Однако после создания Центрального управления защиты прав военнослужащих, все силы и средства будут направлены на быстрое реагирование на такие сигналы.

"Воины должны и будут чувствовать, что их достоинство для Министерства обороны Украины является самой высокой ценностью. И министерство не позволит никому ущемлять права военных", – подчеркнул Умеров.

В Минобороны отметили, что основными нарушениями, которые будут проверяться новым институтом, станет право на отпуск, недопущение злоупотребления правами командиров, неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи, социальные гарантии, а также нарушение гендерного равенства.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. По его словам, система может обеспечить право на справедливость для защитников Украины.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут задерживать граждан Украины на улицах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения ТЦК только подают в розыск военнообязанных граждан, уклоняющихся от мобилизации. В свою очередь ищет таких лиц и доставляет их в военкоматы только полиция.