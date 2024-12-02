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В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Михаил Левакин
War
3 минуты
3,2 т.
В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского 'Шахеда': что о нем известно. Фото

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Украину 2 декабря в стране представили новый отечественный ударный беспилотник. Внешне он похож на иранский Shahed, но немного меньше по размерам.

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Как отметили в Офисе президента, на выставке были представлены беспилотники именно отечественного производства. Также украинскому лидеру и немецкому канцлеру показали системы автоматического обнаружения и поражения целей, в частности систему управления "роя дронов".

Беспилотники созданы в Украине в рамках сотрудничества с германскими компаниями.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

"В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства немецких компаний. Еще один – это результат работы локализованной немецкой компании, открывшей в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств", – сообщили у Зеленского.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Никаких подробностей о новых беспилотниках в ОП не предоставили. Однако на фотографии можно увидеть, что "украинский Shahed" имеет электрический двигатель, антенны для связи с оператором и фиксированную видеокамеру.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Как считают эксперты, вероятно, новый дрон не является дальнобойным – он для уничтожения целей на передовой и на несколько десятков километров в тылу противника.

Одна жестко закрепленная камера может указывать на то, что этот БПЛА не осуществляет самостоятельный поиск целей, но имеет возможность донаведения на конечном участке полета.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Размеры "украинского Шахеда" позволяют предположить, что БПЛА может нести боевую часть весом по крайней мере несколько килограммов.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Это косвенно подтвердил военный аналитик, основатель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. Он отметил, что представленный на выставке дрон уже "кто-то купил" для теста в боевых условиях.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Отвечая на вопрос, эксперт отметил, что этот дрон "имеет разные задачи" с иранскими и российскими "Шахедами". А поскольку таких задач не так уж много, можно утверждать, что этот беспилотник разработан именно для использования на передовой.

В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского "Шахеда": что о нем известно. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении Украины уже есть ударные беспилотники, способные пролететь до 1800 километров. А системы искусственного интеллекта позволяют дронам добиваться целей на поле боя без участия пилотов и оставаться эффективными в районах мощных помех.

В 2025 году, вероятно, состоятся первые реальные применения вышеупомянутого "роя дронов".

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