В Украине представили дрон, похожий на уменьшенную версию иранского 'Шахеда': что о нем известно. Фото

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Украину 2 декабря в стране представили новый отечественный ударный беспилотник. Внешне он похож на иранский Shahed, но немного меньше по размерам.

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Как отметили в Офисе президента, на выставке были представлены беспилотники именно отечественного производства. Также украинскому лидеру и немецкому канцлеру показали системы автоматического обнаружения и поражения целей, в частности систему управления "роя дронов".

Беспилотники созданы в Украине в рамках сотрудничества с германскими компаниями.

"В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства немецких компаний. Еще один – это результат работы локализованной немецкой компании, открывшей в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств", – сообщили у Зеленского.

Никаких подробностей о новых беспилотниках в ОП не предоставили. Однако на фотографии можно увидеть, что "украинский Shahed" имеет электрический двигатель, антенны для связи с оператором и фиксированную видеокамеру.

Как считают эксперты, вероятно, новый дрон не является дальнобойным – он для уничтожения целей на передовой и на несколько десятков километров в тылу противника.

Одна жестко закрепленная камера может указывать на то, что этот БПЛА не осуществляет самостоятельный поиск целей, но имеет возможность донаведения на конечном участке полета.

Размеры "украинского Шахеда" позволяют предположить, что БПЛА может нести боевую часть весом по крайней мере несколько килограммов.

Это косвенно подтвердил военный аналитик, основатель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. Он отметил, что представленный на выставке дрон уже "кто-то купил" для теста в боевых условиях.

Отвечая на вопрос, эксперт отметил, что этот дрон "имеет разные задачи" с иранскими и российскими "Шахедами". А поскольку таких задач не так уж много, можно утверждать, что этот беспилотник разработан именно для использования на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении Украины уже есть ударные беспилотники, способные пролететь до 1800 километров. А системы искусственного интеллекта позволяют дронам добиваться целей на поле боя без участия пилотов и оставаться эффективными в районах мощных помех.

В 2025 году, вероятно, состоятся первые реальные применения вышеупомянутого "роя дронов".

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