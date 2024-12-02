Федоров заявил, что у Украины есть ударные БПЛА, которые летят до 1800 км, и назвал возможные сроки первого запуска роя дронов

На вооружении Украины уже есть ударные беспилотники, способные пролетать до 1800 километров. А системы искусственного интеллекта позволяют дронам достигать целей на поле боя без участия пилотов и оставаться эффективными в районах мощных помех. В 2025 году, вероятно, состоятся первые реальные применения роя дронов.

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Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters, которое было опубликовано 2 декабря. По его словам, в следующем году резко вырастет использование Силами обороны беспилотных наземных транспортных средств и БПЛА с искусственным интеллектом.

Прорыв в сфере БПЛА

Федоров, который курировал закупки дронов большую часть войны, сообщил, что у Украины есть ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

Министр также подтвердил, что Киев работает над созданием дронов для перехвата "Шахедов", которые РФ использует для ночного террора украинских городов.

"Некоторые компании, производящие... самолеты, проводят испытания, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "Шахеды", но это все еще находится на стадии исследований и разработок. Определенные результаты есть", – сказал Федоров.

Он добавил, что в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн беспилотников, из которых было поставлено 1,3 млн, включая недорогие FPV с "видом от первого лица", оснащенные камерами, позволяющими дистанционно пилотировать их.

Украина также использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта, позволяющих БПЛА достигать целей на поле боя без участия пилотов и оставаться эффективными в районах, защищенных мощными помехами.

Когда Украина запустит рой дронов

Федоров рассказал, что десять компаний постоянно конкурируют в государственных закупках за право поставлять продукцию на базе искусственного интеллекта.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", – анонсировал глава Минцифры.

По словам Федорова, с 2023 года производство дальнобойных дронов в Украине увеличилось в десятки раз, а президент Владимир Зеленский поставил цель в 2025 году выпустить 30 тыс. единиц этого оружия глубокого поражения.

Известно, что РФ запускает тысячи БПЛА большой дальности в месяц, активно используя недорогие "ложные" беспилотники, изматывающие ПВО, которая видит цель на радаре и вынуждена ее сбивать.

Федоров заявил, что Украина также использовала беспилотники-приманки и иногда запускала больше ударных беспилотников за одну ночь, чем РФ, но это была не просто игра цифр.

По словам министра, искусственный интеллект "используется в некоторой степени, но более важными вопросами являются связь и методы запуска" БПЛА для дальних ударов.

"Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украиной. – Ред.), быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянных изменений метода запуска и подключения", – рассказал чиновник.

Федоров сыграл видную роль в поддержке развития военных технологий. С этого месяца он больше не курирует закупку дронов, отмечает Reuters.

Агентство также указывает, что Украина "уделяет большое внимание" увеличению производства и улучшению характеристик дальнобойных ударных БПЛА для нанесения ударов по России, "сокращая разрыв в возможностях со своим противником".

Беспилотные наземные системы уже спасают жизни на фронте

В интервью Федоров также сказал, что Украине в 2025 году понадобятся десятки тысяч беспилотных роботизированных наземных транспортных средств для снабжения пехоты в окопах боеприпасами и прочими ресурсами, а также для эвакуации раненых.

По словам вице-премьера, машины, похожие на багги, являются примером того, как технологии меняют позиционную войну в Украине, и избавят военных от необходимости действовать в районах вблизи линии фронта, куда РФ часто наносит удары.

"В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч", – сказал министр.

Федоров добавил: эти машины уже используются вдоль фронта и в Курской области РФ, где войска Киева "вырезали" анклав в ходе августовского вторжения.

В Украине есть несколько учебных центров для обучения их использованию.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в РФ пожаловались на атаку десятков украинских дронов. Налет БПЛА отбивали в Брянской, Калужской, Смоленской и Курской областях. Утверждают, что ПВО якобы обезвредила 29 целей.

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