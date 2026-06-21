В Украине превратили бронеавтомобиль "Новатор" в дистанционно управляемый НРК. Видео

Инженеры 425-го отдельного штурмового полка "Скала" переоборудовали украинский бронеавтомобиль "Новатор" в наземного робота. На машину установили систему дистанционного управления.

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Об этом сообщается в официальных соцсетях полка. Теперь машиной управляют дистанционно с помощью игрового руля и педалей.

Что известно

Работа над модернизацией "Новатора" длилась пять месяцев. На бронемашину установили камеры кругового обзора, систему передачи данных и оборудование, позволяющее оператору управлять бронеавтомобилем на расстоянии.

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При этом в системе сохранили возможность ручного управления на случай эвакуации автомобиля после поражения или поломки оборудования, а также для длительных марш-бросков.

План инженеров заключается в том, что водитель должен подъехать на "Новаторе" в район выполнения задания, активировать систему дистанционного управления и выйти из салона, после чего управление берет на себя дроновод.

В "Скале" говорят, что таким образом машину можно использовать для подвоза боекомплекта, доставки оборудования или эвакуации раненых из опасных участков фронта.

"Преимущество такого решения в том, что мы можем проводить эвакуацию или подвозить оборудование в большем объеме, чем это может делать наземный роботизированный комплекс. Также в случае возможного попадания противника у этого автомобиля больше шансов продолжить свою миссию", – говорят в полку.

Однако, как отмечают военные, из-за использования Starlink возникает небольшая задержка, из-за которой максимальная скорость при дистанционном управлении ограничена 40 километрами в час. Эту проблему планируется решить в ближайшее время, установив дополнительную систему связи с помощью LTE и , возможно, Silvus. Сейчас бронеавтомобиль проходит последние испытания.

Отметим, что "Новатор" – это украинский легкий тактический бронеавтомобиль, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Он построен на базе усиленного шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 Super Duty. Мощность его двигателя составляет 330 к.с., также он оснащен усиленной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Бронеавтомобиль предназначен для патрулирования, сопровождения, разведки, перевозки личного состава, а также для проведения спецопераций на передовой.

Напомним, ранее в Украине разработали новый морской беспилотник-тримаран "Сирена". Он имеет на борту мощную установку РЭБ и оснащен ракетами "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, которыми может сбивать самолеты и вертолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, "Украинская бронетехника" и французская компания AviaNera Technologies, входящая в состав промышленно-технологической группы CSG, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление сотрудничества в сфере разработки и поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей для украинских ракетных и беспилотных систем.

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