В Украине прошел госиспытания самоходный ПТРК 'Штурм-СМ': что это за комплекс. Фото

Министерство обороны активно работает над введением в боевую эксплуатацию и принятием на вооружение новых образцов военной техники и вооружения. Так, недавно было объявлено об успешном завершении государственных испытаний самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".

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Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии ЭП. Он отметил, что в течение первой недели 2024 года было кодифицировано практически полтора десятка новых моделей военной техники, ранее проходивших испытания.

Среди новой техники – роботизированные системы, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, инженерная техника, модернизированная версия боевых машин, противотанковые ракетные комплексы и соответствующие боеприпасы.

Также успешно завершены государственные испытания и введен в действие мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ", базирующийся на одной из боевых бронированных машин. Для этого самоходного ПТРК были разработаны украинские управляемые ракеты с разными видами боевых частей.

Разработка установки была начата еще до начала полномасштабной войны. Проект "Штурм-СМ" был задуман как модернизация советского противотанкового комплекса 9П149 "Штурм-С".

Однако новый комплекс имеет две ключевые особенности. В частности, на "Штурм-СМ" была установлена новая оптико-электронная система от "Изюмского приборостроительного завода". А вместо советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон" в комплексе интегрированы управляемые ракеты РК-2П от ДККБ "Луч".

Эта комбинация предоставляет ПТРК возможность поражать цели, которые могут обладать бронезащитой толщиной до 800 мм, на расстоянии до 6-7 км в любое время суток.

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