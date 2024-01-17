В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео

Украинские изобретатели продолжают создавать дроны, которые станут полезными для наших военных. В частности, они разработали и собрали дроны-камикадзе с реактивным двигателем.

Видео дня

В среду, 17 января, БПЛА успешно прошли тестирование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер из Хмельницкой области Максим Глушак.

Он показал фото дронов, а также кадры с испытаний в небе.

На видео можно увидеть взлет дрона, то как он набирает скорость и высоту, а также маневры в воздухе.

"Успешно протестовали очень мощных птиц на реактивной тяге! Все для приближения Победы!" – написал волонтер.

Вскоре он пообещал предоставить больше деталей по поводу этих БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко феерически уничтожила российский танк Т-72Б3 стоимостью $3,5 млн. Вражеской бронетехнике на Бахмутском направлении от потрясающего удара дрона-камикадзе просто сорвало башню.

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