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В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео

София Закревская
War
1 минута
3,2 т.
В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео

Украинские изобретатели продолжают создавать дроны, которые станут полезными для наших военных. В частности, они разработали и собрали дроны-камикадзе с реактивным двигателем.

Видео дня

В среду, 17 января, БПЛА успешно прошли тестирование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер из Хмельницкой области Максим Глушак.

Он показал фото дронов, а также кадры с испытаний в небе.

На видео можно увидеть взлет дрона, то как он набирает скорость и высоту, а также маневры в воздухе.

"Успешно протестовали очень мощных птиц на реактивной тяге! Все для приближения Победы!" – написал волонтер.

Вскоре он пообещал предоставить больше деталей по поводу этих БПЛА.

В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео
В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео
В Украине провели испытание нового дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко феерически уничтожила российский танк Т-72Б3 стоимостью $3,5 млн. Вражеской бронетехнике на Бахмутском направлении от потрясающего удара дрона-камикадзе просто сорвало башню.

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