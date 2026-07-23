В Украине разрабатывают КАБы с турбореактивными двигателями: что известно

Заместитель главнокомандующего, бригадный генерал Андрей Лебеденко на брифинге с журналистами рассказал об украинских разработках управляемых авиабомб, в частности с турбореактивными двигателями. Он отметил, что Украина получает управляемые авиабомбы от партнеров, однако их количество невелико по сравнению с тем, сколько их запускает страна-агрессор Россия.

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Платформ для запуска управляемых авиабомб хватает, поэтому, если производители смогут нарастить производственные мощности, Украина сможет запускать их в большем количестве. Об этом сообщило издание "Оборонка".

Что известно

Заместитель главнокомандующего рассказал об отечественных разработках управляемых авиабомб, в частности с турбореактивными двигателями.

Управляемые авиабомбы отличаются тем, что их сбрасывают с самолетов на большом расстоянии, за пределами зоны действия ПВО противника. На саму бомбу установлен модуль коррекции и планирования, который доводит ее до заданной цели. На некоторые модели также устанавливают двигатель, способный увеличить дальность применения.

"В 2024 году была поставлена задача разработать отечественные управляемые авиабомбы. Сейчас в Украине 7 производителей. Выросла целая школа специалистов, которые уже умеют изготавливать модули наведения, в частности с турбореактивными двигателями, что позволяет увеличить дальность применения на 100–200 километров", – отметил Лебеденко.

Главные истории дня

По словам генерала, у Украины достаточно платформ для запуска управляемых авиабомб, и они постоянно совершенствуются. Поэтому, если производители смогут увеличить производственные мощности, Украина сможет запускать их в более широких масштабах.

У нас есть управляемые авиабомбы от партнеров с начала войны, однако этого мало по сравнению с тем количеством управляемых авиабомб, которые запускает Россия. В частности, за прошлый год россияне применили более 60 000 таких бомб.

"С начала войны у нас есть управляемые авиабомбы от партнеров, но это несопоставимо мало по сравнению с количеством КАБ противника. За прошлый год россияне применили более 60 000 таких бомб. Именно поэтому мы должны развивать собственных производителей, чтобы увеличить количество. Платформы для их запуска есть, и они совершенствуются. Но мы также уделяем внимание точности, потому что конкурировать с Россией по ресурсам и массовости запусков сложно", – добавил Лебеденко.

Что предшествовало

В Украине запускают проект серийного производства украинских КАБ. Технологическая компания BlueBird Tech объявила о начале сотрудничества с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро для разработки и запуска серийного производства отечественных управляемых авиационных бомб. К реализации проекта привлекаются украинские специалисты в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

Одним из ключевых направлений деятельности нового конструкторского бюро станет создание и дальнейшее наращивание производства украинских управляемых авиационных бомб.

В материале также отмечается, что стороны уже приступили к практической работе над проектом. Компания сообщила, что работа перешла в практическую стадию, а стороны выполняют первые инженерные задачи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина создала первую управляемую авиационную бомбу, которая уже готова к боевому применению. Вооружение имеет уникальную конструкцию и не является копией ни западных, ни советских образцов. Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию, поэтому украинские пилоты в настоящее время испытывают это вооружение в реальных боевых условиях.

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