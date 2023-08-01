В Украине разработали дальнобойные БПЛА 'Рубака': как они помогут ВСУ. Фото

АО "Украинская оборонная промышленность" представило серию беспилотных аппаратов оперативно-стратегического уровня "Рубака". Этот дрон способен преодолевать расстояние в 500 км.

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Об этом сообщили на платформе "Милитарный". Аппарат производит засекреченная украинская оборонная компания.

"Рубака" создан по типу "Летающее крыло" и имеет двигатель в передней части. Запускается с помощью катапульты.

"Друзья, я получил запрос на 18 дронов-камикадзе "Рубака" от одного из спецподразделений ГУР. Собрать нужно 10 млн грн", – заявил украинский актер Владислав Шевченко.

Детали заказа не разглашаются. Если не считать специальное оборудование, запчасти, станции управления, которые также могут входить в заказ, то получается, что один беспилотник стоит примерно 550 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина представила разработанный ею ударный морской дрон MAGURA V5. Американский телеканал CNN впервые публично продемонстрировал это оружие вблизи. Это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Минобороны целиком закрыло потребности Сил обороны в боевых беспилотниках. Причем подавляющее большинство из дронов сконструированы и собраны украинскими производителями.