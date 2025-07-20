В Украине сбивают 'Шахеды' с поршневого Як-52: Коваленко объяснил сенсационное фото

Недавно в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон-камикадзе Shahed-136. Такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не в первый раз, но такая практика не сильно афишируется.

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По мнению военного аналитика Александра Коваленко, самолёты Як-52показали свою высокую эффективность в перехвате разведывательных дронов, но для перехвата Shahed-136 они не подходят. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, перехват Shahed-136 с боевой частью 90 кг, усеянной шрапнелью, критически зависит от мастерства как стрелка, так и пилота. При этом малейшая ошибка может стоить жизни экипажу.

Военный аналитик подчеркнул, что Як-52 не предназначен для боевой работы. Следовательно, использование самолета для перехвата ударных дронов является спорным решением. Коваленко заявил, что для таких задач нужен полноценный боевой легкомоторный самолёт, с соответствующими характеристиками и особенно с бронированными кабинами.

"Як-52 это не решение, это инструмент от безвыходности. Безвыходности, которая возникла из-за игнорирования вопроса приобретения легкомоторной авиации годами. Будь у наших пилотов аналоги Super Tucano или OA-1K Skyraider II был бы совсем другой уровень контроля тылового неба", – заявил Коваленко.

Напомним, РФ массированно ударила дронами по Одессе. В городе вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки в ночь на 19 июля защитники неба сбили 185 дронов, семь баллистических и семь крылатых ракет РФ; еще семь ракет и 129 БПЛА-имитаторов не достигли целей. Были зафиксированы попадания 35 средств воздушного нападения на 12, а падение сбитых – на семи локациях.

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