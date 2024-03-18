В Украине создадут группы для поиска пропавших без вести во время войны: что известно

В Украине могут создать поисковые группы, которые будут заниматься поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующие изменения в понедельник 18 марта одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram. В частности, члены Правительства одобрили законопроект "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

В документе предлагается уполномочить Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на создание поисковых групп в течение периода военного положения и в течение года после его прекращения или аннулирования по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Эти группы будут определять состав и проводить поисковые работы.

По словам Мельничука, законопроект также предусматривает предоставление Координационному штабу права организовывать переговоры с гуманитарными миссиями, общественными организациями и физическими лицами, осуществляющими деятельность или находящимися на временно оккупированных территориях, с целью поиска пропавших без вести лиц по особым обстоятельствам.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в нашей стране пропавшими без вести при особых обстоятельствах числятся уже 16 тысяч человек. Именно столько имен есть в реестре, ведущем МВД.

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