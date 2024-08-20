В Украине создается служба сопровождения военнослужащих: как она будет работать

В Украине создаются службы сопровождения, которые будут работать в интересах социальной поддержки наших защитников и защитниц, а также членов их семей. Они будут функционировать в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и учреждениях.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Соответствующее постановление о деятельности этих служб, разработанное министерством и Генеральным штабом ВСУ, было принято 20 августа на заседании правительства. Она уже внедряется, говорят в Минобороны.

Службы сопровождения будут сформированы на базе структурных подразделений, к полномочиям которых относится вопрос обеспечения социальной защиты или за счет штатных должностей по соответствующим направлениям работы. При необходимости к выполнению задач службы сопровождения будут привлекаться представители других служб.

Они будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.

"Количество военнослужащих в армии с начала полномасштабного вторжения выросло в разы. В армии сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией. Всем им нужна помощь в решении неотложных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы. Именно поэтому создаем абсолютно новую службу, основная цель которой – оказание своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных", – говорит заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Основная задача служб сопровождения

Службы будут сосредоточены на помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов. Это в частности:

– сопровождение раненых, в том числе через оказание им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;

– сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;

– содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;

– участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.

Также уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные нужды военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения о раненых и больных. Они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать обратную связь с поставщиками социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла во втором чтении закон №11322, ослабляющий ответственность за самовольное оставление части или дезертирство, если это произошло впервые. Закон разрешает военным избежать уголовной ответственности при одном условии.

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