В Украине студента иностранного вуза забрали в ТЦК и вручили 'боевую повестку': какое решение принял суд

В Тернополе в суд обратился мужчина, которого ТЦК призвал на военную службу, несмотря на обучение в вузе в Канаде. Суд по итогам рассмотрения дела признал незаконными действия ТЦК.

Так, 22 мая Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело № 500/7171/23. Студент иностранного вуза судился, в частности, с ТЦК и воинской частью Национальной гвардии.

Он заявил, что с 2018 года является студентом Саскачеванского университета (Саскатун, Канада), учится на четвертом курсе по специальности "Бухгалтерское дело", степень "Бакалавр коммерции", подтвердивший справки с места обучения от 11 сентября 2023 года.

Истец имеет право отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

9 сентября мужчина ехал на собственном авто из Тернополя в направлении границы с Польшей, сопровождая брата, который собирался пересечь границу.

На блокпосте за несколько километров до польской границы "Шегини" машину остановили. После этого этого мужчину, по его словам, силой доставили в ТЦК, поставили на военный учет и обязали пройти ВЛК.

В тот же день, 9 сентября 2023, после прохождения ВЛК мужчине вручили мобилизационное распоряжение ("боевую повестку") и издали приказ командира части о зачислении в списки личного состава.

Истец утверждал, что постановление ВЛК о признании его пригодным и приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава в/ч противоправны. Ранее он был признан ограниченно пригодным.

По словам адвоката истца, он обращался с запросом о предоставлении копии анализов или лабораторных исследований ВЛК, однако ответа не последовало. Сам истец, доставленный силой в ТЦК, не имел возможности предоставить медицинские документы о состоянии его здоровья, что предусмотрено Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом министра обороны №402.

На неоднократные сообщения об отсутствии оснований для призыва и желания воспользоваться законным правом на отсрочку (соискателей профессионального высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования не призывают), ТЦК не реагировал.

Также, по материалам дела, во время пребывания в ТЦК у истца изъяли телефон и он не мог сообщить кому-либо о своем местонахождении. Как только ему вернули личные вещи, он связался с двоюродным братом.

14 сентября 2023 года тот обратился в Тернопольское райуправление ГУ Нацполиции в Тернопольской области, в ДБР и в Территориальное управление ДБР во Львове.

В заявлениях говорилось о признаках уголовных правонарушений, в частности превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы, незаконном задержании и похищении с целью доставки в ТЦК вопреки ст. 29 Конституции.

Также было подготовлено заявление в уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Тернопольский окружной административный суд 22 мая 2024 лишь частично удовлетворил иск, в частности признал действия ТЦК относительно призыва истца противоправными.

Что касается других исковых требований, в частности отмена справки ВЛК о признании мужчины здоровым и пригодным, суд отметил, что не является медицинским специалистом, поэтому не может давать оценку действиям конкретных врачей ВЛК, поэтому предоставление оценки диагноза выходит за рамки судебного разбирательства.

Относительно приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава и обязательства немедленно уволить истца с военной службы, суд заявил, что воинской частью Нацгвардии не было допущено противоправное бездействие по неувольнению истца с военной службы как военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. во время мобилизации во время военного положения по семейным обстоятельствам, а требования истца безосновательны и не подлежат удовлетворению.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине после визита в ТЦК умер 32-летний Сергей Ковальчук. Причиной сменрти называют эпилептический припадок, однако родные мужчины заявляют, что его избили.

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