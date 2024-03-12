В Украине успешно опробовали новый бронеавтомобиль 'Новатор' с боевым модулем. Фото

В Украине представили десятиместный специализированный бронеавтомобиль "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем украинского производства "Таврия-14,5". Успешное испытание техники провело ООО "Украинская бронетехника".

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО STANAG 1. Разработчик сообщил, что предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса и блоков системы управления вооружением. Standardization аgreement – международный договор, устанавливающий условия унификации вооружения и военной техники Североатлантического союза и стран-партнеров.

Боевой модуль "Таврия-14,5" это дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм с боекомплектом в 200 патронов. "Новая и уникальная система управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении", - отметил производитель.

Модуль позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 км как днем, так и ночью.

Ранее был улучшен и сам бронеавтомобиль "Новатор". Среди главных новаций – улучшенная подвеска и система управления, обеспечивающие высокую маневренность и повышенную проходимость. Также грузоподъемность выросла до 3340 кг.

Более подробно о "Новаторе" мы писали здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не получит достаточно военной помощи от партнеров. По его словам, для Штатов это будет "большой ошибкой".

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