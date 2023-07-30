В Украине вновь объявлена тревога: есть угроза ударов баллистическими ракетами

В ряде регионов Украины после обеда 30 июля вновь объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения на востоке и юге.

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"Внимание! Угроза применения баллистики – восток, юг Украины! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Telegram-канала ВС ВСУ.

В частности, по состоянию на 13:00 сирена прозвучала в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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