В Украине военнообязанные должны иметь военно-учетный документ во время посещения пограничной зоны – Кабмин

Правительство внедрило новое правило для военнообязанных украинцев. Теперь граждане должны иметь при себе военно-учетные документы во время посещения пограничной зоны.

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Речь идет о документе как в бумажной, так и в электронной форме. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабинет министров внес изменения в Положение о пограничном режиме с целью приведения его в соответствие с Законом Украины N 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Теперь предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации и действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района, иметь при себе военно-учетный документ.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум иностранцам, которые в рефрижераторе перевозили за границу 16 мужчин. Суд уже избрал им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 2 августа объявили о подозрении пяти участникам коррупционной схемы в ТЦК. Им всем изберут меру пресечения. Задержанные участники преступной группы создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имевших законное право на отсрочку.

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