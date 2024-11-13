В Украине воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Курщины

Вечером в среду, 13 ноября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Их враг запустил из Курской области, по регионам начала распространяться тревога.

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Об угрозе "Шахедов" информировали в Воздушных силах ВСУ. Вражеские ударные БПЛА сначала фиксировались на востоке Сумщины.

Оттуда они двигались в направлении Полтавщины, курс южный.

Добавилась тревога в Черниговской и Полтавской областях.

"Вражеские ударные БПЛА из Курской области в Сумской области, двигаются в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный", – сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября Россия устроила новую атаку на Украину. На украинские города и села летели около сотни средств воздушного поражения врага, в частности, ракеты и дроны разных типов. Силы ПВО уничтожили 37 российских дронов-камикадзе, по две крылатые и баллистические ракеты, еще около полусотни были локационно потеряны.

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