В Украине впервые 'засветился' редкий румынский ЗРК: что о нем известно. Фото

В Украине впервые было зафиксировано использование редкого румынского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) CA-95. Фото этого комплекса, находящегося на вооружении украинских сил обороны, появились в соцсетях.

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По данным DEFENSE EXPRESS, украинские военные используют ЗРК CA-95 в оригинальном румынском камуфляже. ЗРК CA-95 является копией советского комплекса "Стрела-1", созданного для защиты военных подразделений от воздушных атак.

Этот комплекс является частью системы противовоздушной обороны и оборудован четырьмя пусковыми установками для ракет класса "поверхность-воздух". Его возможности позволяют уничтожать цели на высотах от 50 до 3500 м на дальностях от 800 до 4200 м.

Всего для румынских Вооруженных сил было построено 48 таких комплексов, на базе которых использовано шасси машины TABC-79, являющейся модификацией советского БРДМ-2. Непонятно, сколько таких машин было поставлено в Украину, но их наличие является важной составляющей украинской противовоздушной обороны.

ЗРК CA-95 использует ракеты с фотоконтрастной головкой самонаведения, обеспечивающей возможность стрельбы по целям на встречных курсах. Это значительно повышает его эффективность по сравнению с другими ЗРК того времени, которые обладали только инфракрасными системами наведения.

Однако система имеет некоторые ограничения, в частности, зависимость от освещенности целей и погодных условий, что может влиять на ее эффективность. Однако, несмотря на эти ограничения, "Стрела-1" и ее копия CA-95 продолжают оставаться важными элементами на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, новый украинский FPV-дрон Shrike (т.е. "Шрайк") обладает интересным свойством. Его машинное зрение также позволяет дрону работать даже при условиях РЭБ-препятствия.

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