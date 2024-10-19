В Украине за фейки о мобилизации будут возбуждаться уголовные производства: о чем идет речь

Против лиц, распространяющих "ложную информацию" о мобилизации, будут открывать уголовные производства. Военные утверждают, что фейки на эту тему подрывают доверие общества к государственным институтам и силам обороны.

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Об этом в субботу, 19 октября, предупредили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после изменений в мобилизационной политике в Украине, утвержденных Постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г., были уточнены правила призыва граждан на военную службу.

Однако несмотря на информационные усилия государства, в обществе участились случаи дезинформации, которые могут повлиять на мобилизацию и дестабилизировать ситуацию, заявили в Сухопутных войсках.

Законом от 8 апреля 2014 г. № 1183-VII предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает доверие к армии и государственным учреждениям. Любые манипуляции по мобилизационным мерам или необоснованные обвинения будут расследоваться правоохранительными органами, добавили там.

Военные отметили, что все нарушения как со стороны граждан, так и со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки подлежат правовой оценке.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз призывает граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блоггеров – использовать исключительно официальную и проверенную информацию", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что в Украине минимальный мобилизационный возраст - 25 лет, и проведение мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан нужно беречь.

Ранее в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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